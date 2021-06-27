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Еще пять белорусов возьмут на Олимпиаду в Токио

27.06.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее в списке числилось 96 спортсменов - это самая маленькая делегация Беларуси за все время участия страны в летних Играх.


© REUTERS / ISSEI KATO

На Олимпиаду, которая стартует в столице Японии меньше чем через месяц, поедут еще пять белорусских атлетов, сообщили в пресс-службе НОК, пишет Sputnik.

Квалификационные нормативы выполнили двое легкоатлетов на чемпионате Беларуси - прыгунья в высоту Мария Жодик и барьерист Виталий Парахонько. К слову, у легкоатлетов будет самая большая команда из всей белорусской делегации - около 20 человек. 

Выступит на Олимпиаде и боксер Владислав Смягликов - квоту он получил благодаря относительно неплохой позиции в рейтинге Boxing Task Force. Смягликов выйдет на олимпийский ринг в весовой категории 91 кг. Помимо него, на Игры поедут Дмитрий Асанов (63 кг), Александр Радионов (69 кг) и Виталий Бондаренко (75 кг) - ранее они выполнили квалификационные нормативы на турнире в Париже.

Также два теннисиста выступят на олимпийских кортах - это Егор Герасимов и Илья Ивашко. Ранее Арина Соболенко и Виктория Азаренко оформили путевки в Токио.

Таким образом, белорусские спортсмены завоевали 101 лицензию. Это по-прежнему антирекорд страны за все время участия в летних Играх. К примеру, в 1996 году от Беларуси выступало 157 спортсменов, в 2000-м – 139, в 2004-м – 151, в 2008-м – 177, в 2012-м – 160, в 2016-м – 120.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. До сих пор решается вопрос, пускать ли на стадионы местных болельщиков. Известно лишь, что места на открытие и закрытие Игр разыграют в лотерею.
 
 
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Ранее в списке числилось 96 спортсменов - это самая маленькая делегация Беларуси за все время участия страны в летних Играх.
 
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