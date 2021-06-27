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Колесникова «относится к уголовному делу иронично», – адвокат

27.06.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвокат узнал из Telegram-каналов, что уголовное дело Марии Колесниковой передали в Верховный суд.


Мария Колесникова. Фото: Ирина Ареховская/ Belsat.eu

Сайт сторонников политического заключенного Виктора Бабарико пообщался с Владимиром Пыльченко – адвокатом Марии Колесниковой, заключенной координатором штаба Бабарико. Пыльченко сказал, что не знает, слышала ли Колесникова, что дело против нее и адвоката Максима Знака передали в Верховный суд, так как сам узнал о том из Telegram-каналов после вчерашней встречи с Марией, пишет Белсат.

Пыльченко говорит: передача дела в суд значит, что прокурор согласился с обвинением. При том Колесникова не согласна с обвинением, подавала ходатайства о прекращении уголовного преследования, оснований к которому не видит ни она, ни ее защитники.

Адвокат верит, что дело будут рассматривать публично, но когда назначат рассмотрение, не знает. Колесниковой и Знаку грозит до 12 лет тюрьмы за» сговор с целью захвата государственной власти « – так власти расценили деятельность Координационного совета.

«Мария в порядке, много читает, занимается спортом, – рассказал Пыльченко. – Ни разу не приходилось видеть ее разгневанной или в плохом настроении. Постоянно улыбается и смеется. Несмотря на временные неудобства, Мария ни о чем не жалеет и чувствует себя свободным человеком.

К вопросу о том, как она относится к уголовному делу, наверное, лучше всего подойдет слово иронично. Мария в курсе происходящего, она постоянно интересуется ходом процесса как в отношении Виктора Бабарико, так и других обвиняемых. Уверена, что все будет хорошо и скоро все смогут увидеться со своими родными и близкими. Передает привет всем белорусам».
 
 
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Адвокат узнал из Telegram-каналов, что уголовное дело Марии Колесниковой передали в Верховный суд.
 
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