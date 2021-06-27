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Чем Лукашенко будет расплачиваться с Путиным за политическую поддержку
Источник материала: Навiны
Похоже, позиции всех главных сторон по «белорусской проблеме» более или менее определились. При этом в наиболее уязвимом положении оказывается, пожалуй, белорусское руководство. Если, разумеется, не считать суверенитет страны.
Внимание Запада к Беларуси растет. Увы, в негативном плане
В течение последних дней сразу на нескольких международных мероприятиях чрезвычайной важности в той или иной степени затрагивалась ситуация в нашей стране и вокруг нее.
13 июня это произошло на саммите «Большой семерки», на следующий день — на саммите НАТО, еще через пару дней, пусть вскользь — на встрече президентов США и России. И везде, хотя и не всеми участниками, высказывалась глубокая обеспокоенность по поводу того, что белорусские власти продолжают нарушать права человека, фундаментальные свободы и международное право.
То есть «белорусский вопрос» находится в повестке дня если не всего мирового сообщества, то весьма влиятельной его части.
А затем за словами последовали дела.
21 июня вступил в силу четвертый пакет санкций Европейского союза по Беларуси. В санкционный список попали еще 78 человек:
24 июня Брюссель одобрил еще и секторальные санкции, что грозит
Каким будет ответ Минска?
Разумеется, комментарий Министерства иностранных дел Беларуси не заставил себя ждать. Правда, по обыкновению в нем преобладали эмоции, призывы «подумать о будущем» и абстрактные угрозы принять ответные меры.
Впрочем, некоторые из таких мер уже обозначал глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. В частности, он рассуждал о вероятной приостановке взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью. Было также обещано, что «любое дальнейшее ужесточение санкций приведет к тому, что гражданское общество перестанет существовать».
И в этом плане у белорусских властей слова с делом не расходятся. Например, Литва сигнализирует о том, что столкнулась с беспрецедентным наплывом мигрантов, проникающих из Беларуси. А наглядным примером положения дел с гражданским обществом является разгром крупнейшего информационного портала TUT.by.
Чисто экономические последствия санкций эксперты оценивают по-разному. Премьер-министр Роман Головченко допустил, что из-за санкций потери ВВП могут составить не более 2,9%.
Тоже, надо сказать, немало. Но на практике удар может оказаться еще болезненнее. Секторальные санкции
Выбор невелик
Правда, как заверил Макей, власть «сделает всё, чтобы люди с минимальными потерями вышли из этого трудного периода». Что-то власти, конечно, предпримут, однако окажется ли этого достаточно, чтобы те самые люди восприняли свои потери как минимальные?
Поэтому в соответствии со старинным принципом «надейся на лучшее, готовься к худшему» стоит рассмотреть возможные последствия в том случае, если оптимизм властей не оправдается.
Только на собственные силы в противостоянии с Западом нынешний белорусский режим всерьез вряд ли рассчитывает. Точно так же маловероятно, что в теперешних условиях он надеется возобновить внешнеполитическое маневрирование.
Тогда в принципе имеется выбор лишь из двух вариантов: либо последовать призывам западных политиков, либо сделать ставку на Москву.
Если оценивать
Кремль захочет уступок
При этом остаются открытыми вопросы, согласится ли Москва поддерживать своего союзника, в какой мере и насколько бескорыстно. Ответ на первый вопрос почти наверняка будет положительным, так как России не нужна здесь дестабилизация, которая может привести к политическим переменам.
По поводу возможных объемов помощи есть разные мнения — от полной компенсации санкционных потерь до «поддержания искры жизни». Скорее всего, истина будет где-то посередине.
Но вот про бескорыстие, как представляется, можно забыть. За поддержку могут потребовать, по частям или вместе, признания Крыма, согласия на размещение военной базы, введения российского рубля, а в итоге — фактической инкорпорации.
Достаточно логичным выглядит также предположение политического аналитика Александра Класковского, что Москва продолжит добиваться своей цели
Здесь ключевым является слово «пока». Поскольку при некоторых обстоятельствах, например, резком падении рейтинга своего вождя, в Кремле могут попытаться повторить в Беларуси крымский аншлюс. Когда на кону в Москве стоит реализация имперских вожделений, возникают серьезные подозрения насчет способности российского руководства трезво оценивать обстановку.
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