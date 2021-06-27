|
Стоит ли носить очки от солнца летом? Мнение врача
Источник материала: СТВ
Всем известно, что смотреть на солнце опасно. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем и повлиять на качество зрения, рассказали в программе
Именно поэтому сейчас, когда солнечные лучи уж очень активны, медики настойчиво рекомендуют беречь глаза. А вот как правильно организовать защиту, узнаем у наших экспертов.
Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всем известно, что смотреть на солнце опасно. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем и повлиять на качество зрения, рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)