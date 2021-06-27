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Жару сменяют дожди: какой будет погода в Беларуси с 28 июня по 4 июля

27.06.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. На предстоящую неделю с 28 июня по 4 июля синоптики прогнозируют переменную облачность по стране и местами дожди, при этом будет достаточно тепло.

В понедельник 28 июня, по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Днем по стране ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +14 ℃…+18℃, днем +22℃…+25℃.

Во вторник, 29 июня, также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, прогнозируются и грозы. В ночные часы на столбиках термометров от +12℃ до +17℃, днем во вторник будет +21℃…+25℃.

В среду 30 июня по востоку страны прогнозируются кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. Ночью температура воздуха составит от +13 до +17 ℃, днем воздух прогреется до +24℃…+28℃.

В четверг также будет пасмурная погода на большей части территории республики, местами дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха ночью +12℃…+16℃. Днем 1 июля будет +25℃…+29℃.

В пятницу 2 июля прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь, вероятны грозы. Ночью столбик термометра покажет от +15℃ до +19℃. Днем от +19℃ по Брестской области до +27℃ по Витебской.

Суббота и воскресение будут теплыми. Ожидается переменная облачность, дожди. Температура воздуха ночью 3 июля составит +10℃…+15℃. Днем в субботу до +23℃…+28℃. Днем в воскресенье прогнозируется до +24℃…+28℃.

Последствия непогоды в Беларуси

Из-за ливней и ветра в Беларуси в субботу 26 июня были зафиксированы падения деревьев, повреждения кровель зданий, размытия и подтопления дорог, а также нарушение электроснабжения.

По данным МЧС из-за прохождения грозового фронта с порывами ветра до 20 м/с в республике упало 29 деревьев: 6 в Гомельской и 23 в Минской областях. Жертвой одного из падений стала 50-летняя жительница деревни Павловщина Дзержинского района Минской области.

В Гомельской и Минской областях были повреждены кровли 37 зданий, в том числе 18 жилых домов, а в деревне Городище под Минском размыло дорогу.

По данным "Белэнерго", за прошедшие 24 часа в Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта.

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Теги: Минск
 
 
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Всю предстоящую неделю ожидается пасмурная погода, на большей части страны выпадут осадки, местами пройдут грозы.
 
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