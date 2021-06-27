|
В этом году в Литву из Беларуси пыталось въехать уже в 7 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый
27.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На белорусско-литовской границе в субботу задержаны 39 нелегальных мигрантов.
Как сообщает пограничная служба Литвы, иностранцы назвались гражданами Гамбии, Гвинеи и Марокко. Однако никаких документов у них не было. В этом году нелегальных мигрантов из этих стран еще не задерживали, указывает ведомство.
Воскресное утро также началось с задержаний нелегалов — четырех иракских граждан и четырех граждан Индии, сообщает
Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 555 нелегальных мигрантов, в том числе 39 белорусов. Это почти в семь раз больше, чем было за весь 2020 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году в Литву из Беларуси пыталось въехать уже в 7 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый
На белорусско-литовской границе в субботу задержаны 39 нелегальных мигрантов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)