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В этом году в Литву из Беларуси пыталось въехать уже в 7 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь прошлый

27.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На белорусско-литовской границе в субботу задержаны 39 нелегальных мигрантов.

Как сообщает пограничная служба Литвы, иностранцы назвались гражданами Гамбии, Гвинеи и Марокко. Однако никаких документов у них не было. В этом году нелегальных мигрантов из этих стран еще не задерживали, указывает ведомство.

Воскресное утро также началось с задержаний нелегалов — четырех иракских граждан и четырех граждан Индии, сообщает TUT.BY.

Всего в этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 555 нелегальных мигрантов, в том числе 39 белорусов. Это почти в семь раз больше, чем было за весь 2020 год.

Во власти запутались, объясняя причины беспрецедентных санкций

 
 
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На белорусско-литовской границе в субботу задержаны 39 нелегальных мигрантов.
 
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