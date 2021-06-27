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Жару сменяют дожди: какой будет погода в Беларуси с 28 июня по 4 июля

27.06.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всю предстоящую неделю ожидается пасмурная погода, на большей части страны выпадут осадки, местами пройдут грозы.




На предстоящую неделю с 28 июня по 4 июля синоптики прогнозируют переменную облачность по стране и местами дожди, при этом будет достаточно тепло, пишет  Sputnik. 

В понедельник 28 июня, по данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, будет облачно с прояснениями. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Днем по стране ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +14 ℃…+18℃, днем +22℃…+25℃.

Во вторник, 29 июня, также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, прогнозируются и грозы. В ночные часы на столбиках термометров от +12℃ до +17℃, днем во вторник будет +21℃…+25℃.

В среду 30 июня по востоку страны прогнозируются кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. Ночью температура воздуха составит от +13 до +17 ℃, днем воздух прогреется до +24℃…+28℃.

В четверг также будет пасмурная погода на большей части территории республики, местами дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Температура воздуха ночью +12℃…+16℃. Днем 1 июля будет +25℃…+29℃.

В пятницу 2 июля прогнозируют переменную облачность. Возможен дождь, вероятны грозы. Ночью столбик термометра покажет от +15℃ до +19℃. Днем от +19℃ по Брестской области до +27℃ по Витебской.

Суббота и воскресение будут теплыми. Ожидается переменная облачность, дожди. Температура воздуха ночью 3 июля составит +10℃…+15℃. Днем в субботу до +23℃…+28℃. Днем в воскресенье прогнозируется до +24℃…+28℃.
 
 
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Всю предстоящую неделю ожидается пасмурная погода, на большей части страны выпадут осадки, местами пройдут грозы.
 
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