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В Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы. Они касаются инцидента с Defender в Черном море
Источник материала: Партизан
В Великобритании в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы министерства обороны страны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender. Об этом сообщает BBC.
Фото: 24 Канал
В одном пакете документов обсуждается вероятная реакция России на проход британского эсминца через украинские воды у берегов Крыма,
Неназванный представитель министерства обороны рассказал журналистам, что один из служащих сообщил об утере конфиденциальных оборонных документов. Правительство уже начало расследование.
BBC отмечает, что эти документы подтверждают: проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.
В документах действия эсминца в Черном море описывают как "мирный проход через украинские территориальные воды", с прикрытием орудий и размещенным в ангаре корабельным вертолетом. Также в них отмечается, что миссию провели, понимая, что Россия может ответить агрессивно.
В минобороны выделили несколько возможных ответов со стороны России: от "безопасно и профессионально" до "ни безопасно, ни профессионально".
Также рассматривали альтернативный маршрут – HMS Defender мог бы держаться подальше от спорных вод. В презентации отмечалось, что это позволило бы избежать конфронтации, но были риски, что Россия может представить такие действия как страх Великобритании.
Контекст:
Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он "нарушил границу" России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул "территориальное море" России.
После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.
В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.
Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. "По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: "Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости", – сообщил журналист.
Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в "российские территориальные воды" близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.
В Кремле назвали маршрут британского эсминца "подготовленной провокацией", а в МИД РФ пригрозили "бомбить" корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.
По данным СМИ, именно Джонсон принимал окончательное решение о проходе корабля вблизи берегов Крыма.
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В Великобритании на автобусной остановке нашли секретные документы. Они касаются инцидента с Defender в Черном море
В Великобритании в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы министерства обороны страны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender....
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