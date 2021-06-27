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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём молодёжи и студенчества
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День молодежи и студенчества отмечают 27 июня в Беларуси. Поздравления принимает каждый пятый житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые слова молодым людям адресовал и Президент, пожелав войти в историю как поколение, ответственное за будущее родной Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. День молодежи и студенчества отмечают 27 июня в Беларуси. Поздравления принимает каждый пятый житель, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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