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COVID-19. В Беларуси за сутки 609 новых случаев и 10 смертей

27.06.2021 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За сутки в Беларуси зарегистрировано 609 новых случаев COVID-19, выписаны 779 пациентов, умерли 10 человек, сообщает Министерство здравоохрранения.

COVID-19. В Беларуси за сутки 609 новых случаев и 10 смертей
Фото pixabay.com

Темп выявления новых случаев падает третий день подряд: 25 июня было 813 случаев, 26 июня — 778.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 415 339 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 408 307 пациентов, умерли 3 113 человек.

За минувшие сутки выполнено 18 032 теста. Всего проведено 6 754 808 тестов.

 

 

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За сутки в Беларуси зарегистрировано 609 новых случаев COVID-19, выписаны 779 пациентов, умерли 10 человек, сообщает Министерство здравоохрранения.
 
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