Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Почему одни дети учатся с удовольствием, а других не заставишь?

О любви к учебе рассуждаем вместе с кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России, экспертом координационного совета некоммерческих организаций Юлией Вячеславовной Челышевой и тьютором Юлией Юрьевной Зак.

02:00 Как воспитать в ребенке энтузиазм?

07:20 Учиться должен не родитель, а ребенок

10:35 Как родителям пережить неуспехи детей

13:10 Как заинтересовать ребенка в учебе?

14:50 Что делать, если нет стремления учиться

18:00 На что делать упор в обучении: на том, что у ребенка получается или на том, что не получается?

20:20 Как правильно отвечать детям на вопросы?

26:00 Как правильно хвалить и ругать?

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