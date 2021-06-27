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Роман Головченко находится с рабочим визитом в Казахстане. Какие мероприятия запланированы?

27.06.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусско-казахстанская повестка в эти дни звучит в Нурсултане. С рабочим визитом здесь находится премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко находится с рабочим визитом в Казахстане. Какие мероприятия запланированы?

26 июня Роман Головченко посетил ряд крупнейших предприятий автопрома Казахстана, где ознакомился с производством различных видов техники. Со многими казахстанскими производителями плотно сотрудничают белорусские предприятия, в ближайшее время стороны намерены нарастить взаимодействие и подписать контракты. Речь в частности о Минском тракторном и «Бобруйскагромаше». Также белорусская делегация во главе с премьер-министром побывала на Соколовско-Сарбайском горно-обогатительном объединении, где добывают и перерабатывают железную руду, известняк и доломит.

Роман Головченко находится с рабочим визитом в Казахстане. Какие мероприятия запланированы?

Во время трехдневного визита глава белорусского правительства встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также пройдут переговоры в расширенном составе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Запланировано подписание двусторонних документов. Кроме того, планируется посещение завода ModeX, международного финансового центра «Астана» и Национального музея Казахстана.

По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров нашей страны и является третьим среди стран СНГ. В 2020-м году белорусско-казахстанский товарооборот составил чуть менее 900 миллионов долларов.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусско-казахстанская повестка в эти дни звучит в Нурсултане. С рабочим визитом здесь находится премьер-министр нашей страны, сообщили в...
 
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