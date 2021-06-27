Александра Герасименя высказалась о задержании велосипедистов на триатлоне













передает Еврорадио. "Минский триатлон 2021" стал тому подтверждением: во время велозаезда были арестованы три участника соревнований, среди которых также был и представитель организаторов. "BSSF неоднократно предупреждал белорусскую и международную спортивную общественность об опасности проведения в нашей стране каких-либо спортивных мероприятий,Еврорадио. "Минский триатлон 2021" стал тому подтверждением: во время велозаезда были арестованы три участника соревнований, среди которых также был и представитель организаторов.





Это прямое доказательство того, что в стране, в которой "не до законов", ни одному участнику, спортсмену, делегату или организатору соревнований не может быть гарантирована безопасность и неприкосновенность. Беспредел силовиков не признает никаких авторитетов: слететь с велосипеда от удара дубинкой по голове может как рядовой кандидат в мастера спорта, так и победитель Олимпийских игр. Ну или брат победителя Олимпийских игр.





Именно о возможности таких инцидентов мы предостерегали представителей международных федераций и МОК во время кампаний по переносу чемпионата мира по хоккею и других турниров. К сожалению, оказались полностью правы", — пишет Герасименя у себя в Facebook.





Высказался о задержаниях велосипедистов и основатель Sports.ru Дмитрий Навоша: "С тремя арестованными на дистанции триатлонистами записали видосы в стиле Кадырова – и отвезли на Окрестина прямо в "велосипедках", даже одежду забрать не дали. А потом недоумевают и негодуют, что у страны отобрали все международные турниры".





Медиаменеджера возмущает отсутствие реакции со стороны других участников соревнований — "тех, кто типа "внеполитики", кого ежедневный беспредел будто бы не касается. Едут себе дальше по дистанции на фоне арестов прямо по ходу гонки".