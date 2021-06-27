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Чтобы восстановить Нотр-Дам, во Франции вырубят более 1000 многовековых дубов
Источник материала: СТВ
Новости Франции. На северо-западе Франции приступили к вырубке многовековых дубов, чтобы использовать их при реконструкции пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возраст некоторых деревьев достигает 300 лет. Чтобы выбрать более 1000 дубов, которые подойдут для восстановления шпиля и крыши готического собора, эксперты изучили леса по всей Франции.
Впрочем, не всем понравилась эта идея. На защиту природы стали экологи.
Их мнение поддерживают и более 40 тысяч французов, подписавших петицию о прекращении вырубки лесов.
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Новости Франции. На северо-западе Франции приступили к вырубке многовековых дубов, чтобы использовать их при реконструкции пострадавшего от пожара собора...
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