Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в 14.25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками", - уточнили в ведомстве.

Вертолет получил механические повреждения. В настоящее время специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.-0-