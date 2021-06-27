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В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС

27.06.2021 15:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня в 14.25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками", - уточнили в ведомстве.

Вертолет получил механические повреждения. В настоящее время специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены...
 
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