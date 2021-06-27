Стало известно, чем опасны сельдерей и петрушка

Источник материала: ОНТ

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала, что петрушка и сельдерей крайне опасны для человека, пишет mk.ru .

Эти растения могут вызвать тяжелейший химический ожог, похожий на тот, что бывает от борщевика, при определенных условиях, поясняет Баранова.

Пигментация и волдыри появляются на поврежденном участке после сильного нагрева на солнце, а не сразу. Специалист считает, что ожог от сельдерея более мощный, чем от борщевика.

Баранова посоветовала закрыть темной тканью то место на коже, где был контакт с соком растения, – туда не должны попадать солнечные лучи минимум 48 ч.

Кроме того, специалист обратила внимание, что на приусадебных участках может попадаться еще одно опасное растение - лютик едкий. Если его сок или сухой стебель попадут в глаза, это может привести к слепоте.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram