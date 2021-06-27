Грузовик опрокинулся и вызвал серию столкновений на МКАД

Источник материала: ОНТ

27 июня утром двигавшийся по внешнему кольцу МКАД грузовик «ДАФ» при перестроении наехал на осветительную мачту и опрокинулся. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что двигавшийся позади опрокинувшегося грузовика еще один «ДАФ» попытался экстренно затормозить, из-за чего занесло его прицеп, произошло столкновение с попутной легковушкой «Рено». Последняя машина, в свою очередь, совершила наезд на «Рендж Ровер», остановившийся для устранения технических неполадок у края проезжей части.





В результате аварии для осмотра в учреждение здравоохранения были доставлены пассажиры автомобилей «Рендж Ровер» и «Рено», а также водитель опрокинувшегося «ДАФ».

По факту ДТП проводится проверка.





Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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