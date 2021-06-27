Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы и призвала не доверять некоторым источникам

Источник материала: ОНТ

Официальный представитель певицы МакSим опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), пишет РИА «Новости».

По ее словам, состояние певицы в настоящее время остается крайне тяжелым.

Она также добавила, что на приватность все имеют право, даже публичные люди.

Ранее в Instagram МакSим рассказала, что находится в больнице с пневмонией. От 40% было поражение легких на тот момент. Позже стало известно , что врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Фото: Instagram @maksimartist





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