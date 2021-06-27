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Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы и призвала не доверять некоторым источникам
Источник материала: ОНТ
Официальный представитель певицы МакSим опровергла
По ее словам, состояние певицы в настоящее время остается крайне тяжелым.
Она также добавила, что на приватность все имеют право, даже публичные люди.
Ранее в Instagram МакSим рассказала, что находится в больнице с пневмонией. От 40% было поражение легких на тот момент. Позже стало
Фото: Instagram @maksimartist
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Официальный представитель певицы МакSим опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), пишет РИА «Новости». По ее...
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