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Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы и призвала не доверять некоторым источникам

27.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы и призвала не доверять некоторым источникам

Официальный представитель певицы МакSим опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), пишет РИА «Новости».

По ее словам, состояние певицы в настоящее время остается крайне тяжелым.

Она также добавила, что на приватность все имеют право, даже публичные люди.

Ранее в Instagram МакSим рассказала, что находится в больнице с пневмонией. От 40% было поражение легких на тот момент. Позже стало известно, что врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Фото: Instagram @maksimartist


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Официальный представитель певицы МакSим опровергла RT данные о переводе артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), пишет РИА «Новости». По ее...
 
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