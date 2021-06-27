Хаски, который очень не любит купаться, заставил пользователей интернета хохотать (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Нелюбовь представителей кошачьих к водным процедурам многим известна. Куда более редкое явление нелюбви купания встречаются среди собак. В интернете появилось видео, которое показывает хаски, который очень не любит купаться.

Кадры видео быстро распространились по интернету и заставили пользователей хохотать над сценой упрямства и непослушания.





На видео собаку несут в ванную, а она изо всех сил пытается освободиться. Видео было подписано «И так каждый раз», его уже просмотрели более 250 тысяч раз на сайте Imgur.

«Ахахахах, у нас такие же выкрутасы с доберманом», «Лол, он так смешно упирается», «Да-да, один в один мой пес. Причем как запрыгнуть в бассейн – проблем нет, а вот ванна для нас пытка», «Хаски такой: "Спасите, помогите"», – писали в комментариях.

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