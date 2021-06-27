ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Хаски, который очень не любит купаться, заставил пользователей интернета хохотать (ВИДЕО)

27.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Хаски, который очень не любит купаться, заставил пользователей интернета хохотать (ВИДЕО)

Нелюбовь представителей кошачьих к водным процедурам многим известна. Куда более редкое явление нелюбви купания встречаются среди собак. В интернете появилось видео, которое показывает хаски, который очень не любит купаться.

Кадры видео быстро распространились по интернету и заставили пользователей хохотать над сценой упрямства и непослушания.


На видео собаку несут в ванную, а она изо всех сил пытается освободиться. Видео было подписано «И так каждый раз», его уже просмотрели более 250 тысяч раз на сайте Imgur. 

«Ахахахах, у нас такие же выкрутасы с доберманом», «Лол, он так смешно упирается», «Да-да, один в один мой пес. Причем как запрыгнуть в бассейн – проблем нет, а вот ванна для нас пытка», «Хаски такой: "Спасите, помогите"», – писали в комментариях.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нелюбовь представителей кошачьих к водным процедурам многим известна. Куда более редкое явление нелюбви купания встречаются среди собак. В интернете появилось...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет авиации МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by