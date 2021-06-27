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Котенок жил в доме вместе с кроликом, а потом начал так же прыгать! Посмотрите, это удивительно! (ВИДЕО)

27.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок жил в доме вместе с кроликом, а потом начал так же прыгать! Посмотрите, это удивительно! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике котенок, видимо, решил, что он – кролик, и начал повторять за грызуном. 


Известно, что дети неосознанно копируют поведение окружающих. Кажется, так бывает и с животными

Ролик набрал около 10 млн просмотров в TikTok. Пользователей Сети насмешила парочка питомцев: «Ха-ха, а потом кролик начнёт мурчать, не удивляйтесь», «Это самая милая вещь, которую я когда-либо видела», «Так забавно прыгает!», «Будет смешно, если кот решит есть морковку», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок, видимо, решил, что он – кролик, и начал повторять за грызуном.  Известно, что дети неосознанно копируют поведение...
 
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