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Котенок жил в доме вместе с кроликом, а потом начал так же прыгать! Посмотрите, это удивительно! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике котенок, видимо, решил, что он – кролик, и начал повторять за грызуном.
Известно, что дети неосознанно копируют поведение окружающих. Кажется, так бывает и с животными
Ролик набрал около 10 млн просмотров в TikTok. Пользователей Сети насмешила парочка питомцев: «Ха-ха, а потом кролик начнёт мурчать, не удивляйтесь», «Это самая милая вещь, которую я когда-либо видела», «Так забавно прыгает!», «Будет смешно, если кот решит есть морковку», – писали комментаторы.
Фото:
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Котенок жил в доме вместе с кроликом, а потом начал так же прыгать! Посмотрите, это удивительно! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок, видимо, решил, что он – кролик, и начал повторять за грызуном. Известно, что дети неосознанно копируют поведение...
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