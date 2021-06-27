Котенок жил в доме вместе с кроликом, а потом начал так же прыгать! Посмотрите, это удивительно! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике котенок, видимо, решил, что он – кролик, и начал повторять за грызуном.





Известно, что дети неосознанно копируют поведение окружающих. Кажется, так бывает и с животными

Ролик набрал около 10 млн просмотров в TikTok. Пользователей Сети насмешила парочка питомцев: «Ха-ха, а потом кролик начнёт мурчать, не удивляйтесь», «Это самая милая вещь, которую я когда-либо видела», «Так забавно прыгает!», «Будет смешно, если кот решит есть морковку», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram