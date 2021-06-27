ГАИ призывает быть предельно внимательными во время дождя

Источник материала: ОНТ

В ГАИ Минска рекомендовали пешеходам и водителям соблюдать осторожность во время дождя и быть предельно внимательными.

Сотрудники напомнили водителям о том, что во время дождя нужно правильно выбирать скорость, особенно внимательно следить за дистанцией и боковым интервалом.

Осторожными нужно быть не только водителям, но и пешеходам, которые переходят дорогу. В ГАИ отмечают: дождь и встречное ослепление могут помешать вовремя заметить человека на проезжей части. Также следует обозначить себя световозвращающими элементами, чтобы снизить вероятность наезда в темное время суток.

Фото: pixabay

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