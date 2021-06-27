Скандал из-за поцелуя с помощницей: глава Минздрава Британии ушел в отставку

Источник материала: ОНТ

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 26 июня объявил о том, что решил подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала, сообщает ТАСС.

На своей странице в Twitter он разместил видеосообщение, где принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

Он написал заявление на имя главы правительства консерваторов Бориса Джонсона.

Отмечается, что 43-летний Мэтт Хэнкок женат, у него трое детей. Его помощница Джина Коладанджело также замужем, и у нее есть дети.

Ранее британская газета The Sun опубликовала фото и видео , на которой министр обнимает и целует свою помощницу и давнюю знакомую по Оксфордскому университету Джину Коладанджело. Подчеркивается, что в тот момент в стране действовали правила, в соответствии с которыми люди, не живущие под одной крышей, должны соблюдать социальную дистанцию. Среди британцев это правило было известно как «запрет на объятия» – на нем настаивал сам Хэнкок.

Фото: depositphotos.com





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