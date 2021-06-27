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Скандал из-за поцелуя с помощницей: глава Минздрава Британии ушел в отставку
Источник материала: ОНТ
Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 26 июня объявил о том, что решил подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала,
На своей странице в
Он написал заявление на имя главы правительства консерваторов Бориса Джонсона.
Отмечается, что 43-летний Мэтт Хэнкок женат, у него трое детей. Его помощница Джина Коладанджело также замужем, и у нее есть дети.
Ранее британская газета
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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 26 июня объявил о том, что решил подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала, сообщает ТАСС....
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