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Скандал из-за поцелуя с помощницей: глава Минздрава Британии ушел в отставку

27.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Скандал из-за поцелуя с помощницей: глава Минздрава Британии ушел в отставку

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 26 июня объявил о том, что решил подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала, сообщает ТАСС.

На своей странице в Twitter он разместил видеосообщение, где принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

Он написал заявление на имя главы правительства консерваторов Бориса Джонсона.

Отмечается, что 43-летний Мэтт Хэнкок женат, у него трое детей. Его помощница Джина Коладанджело также замужем, и у нее есть дети.

Ранее британская газета The Sun опубликовала фото и видео, на которой министр обнимает и целует свою помощницу и давнюю знакомую по Оксфордскому университету Джину Коладанджело. Подчеркивается, что в тот момент в стране действовали правила, в соответствии с которыми люди, не живущие под одной крышей, должны соблюдать социальную дистанцию. Среди британцев это правило было известно как «запрет на объятия» – на нем настаивал сам Хэнкок. 

Фото: depositphotos.com


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Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 26 июня объявил о том, что решил подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала, сообщает ТАСС....
 
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