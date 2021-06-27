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Названы семь неожиданных свойств черешни

27.06.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы семь неожиданных свойств черешни

Стали известны свойства черешни, о которых многие могли не знать. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Women's Health, где была опубликована беседа с диетологами Самантой Кассетти и Кери Ганс.

По их словам, черешня может предупредить появление морщин – из-за высокого содержания витамина C и других антиоксидантов.

Также диетологи утверждают, что эта ягода может снизить риск развития онкологических заболеваний. За это отвечают полифенолы, содержащиеся в ней.

При этом в статье уточнили, что черешня вряд ли избавит от риска развития рака – просто регулярное употребление ее вместе со здоровым образом жизни может снизить эту вероятность.

По словам диетологов, черешня поможет понизить кровяное давление, замедляет снижение когнитивных способностей. 

Ягода, по словам специалистов, может снизить риск развития сердечных заболеваний, а также хороша в борьбе с диабетом второго типа. 

Кроме того, убеждены диетологи, черешня поможет уснуть и лучше выспаться.

Фото: pixabay

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Стали известны свойства черешни, о которых многие могли не знать. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в Women's Health, где была опубликована беседа с...
 
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