«Насторожило, как неуверенно она плывет». Сотрудники МЧС спасли тонущую женщину в Новополоцке

Источник материала: ОНТ

Работники МЧС на Западной Двине в Новополоцке спасли женщину 1991 г.р., сообщается на сайте МЧС Беларуси.

Происшествие случилось 26 июня возле понтонной переправы, которую недавно установили для пешеходного сообщения, пока ремонтируется Калининский мост. Здесь постоянно организовано дежурство спасателей. И в этот день оно началось в 12:00.





Около 17:00 две девушки из компании решили искупаться – поплыли к другому берегу реки. Они доплыли до середины, развернулись и направились к берегу, где отдыхали.





Спасатели немедленно сели в лодку и направились к ним. Примерно в 40 м от берега одна из девушек начала тонуть, а вторая не растерялась и стала громко кричать. Работники МЧС подплыли, взяли за руку пострадавшую, вытянули ее из воды и доставили на берег на лодке. Она не нуждалась в медпомощи, но была очень испугана.





Спасатели опросили пострадавшую и очевидцев, а также напомнили всем о правилах поведения на воде. В свою очередь, спасенная женщина и отдыхающие с ней поблагодарили спасателей за оперативное реагирование на ситуацию, ведь это позволило избежать беды.

Фото: МЧС Беларуси









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