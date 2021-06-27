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«Насторожило, как неуверенно она плывет». Сотрудники МЧС спасли тонущую женщину в Новополоцке
Источник материала: ОНТ
Работники МЧС на Западной Двине в Новополоцке спасли женщину 1991 г.р.,
Происшествие случилось 26 июня возле понтонной переправы, которую недавно
Около 17:00 две девушки из компании решили искупаться – поплыли к другому берегу реки. Они доплыли до середины, развернулись и направились к берегу, где отдыхали.
Спасатели немедленно сели в лодку и направились к ним. Примерно в 40 м от берега одна из девушек начала тонуть, а вторая не растерялась и стала громко кричать. Работники МЧС подплыли, взяли за руку пострадавшую, вытянули ее из воды и доставили на берег на лодке. Она не нуждалась в медпомощи, но была очень испугана.
Спасатели опросили пострадавшую и очевидцев, а также напомнили всем о правилах поведения на воде. В свою очередь, спасенная женщина и отдыхающие с ней поблагодарили спасателей за оперативное реагирование на ситуацию, ведь это позволило избежать беды.
Фото: МЧС Беларуси
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Работники МЧС на Западной Двине в Новополоцке спасли женщину 1991 г.р., сообщается на сайте МЧС Беларуси. Происшествие случилось 26 июня возле понтонной переправы,...
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