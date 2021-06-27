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В Лунинецком районе вертолет МЧС совершил аварийную посадку

27.06.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Аварийную посадку вынужден был совершить вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси.

Это случилось в 14:25 возле деревни Черебасово Лунинецкого района.

Вертолет был занят на авиационном патрулировании лесов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, командир вертолета и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули воздушное судно. По предварительной информации, они не пострадали, однако будут осмотрены медиками.

Вертолет получил механические повреждения.

Причины и обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.

В Лунинецком районе вертолет МЧС совершил аварийную посадку
Ми-2 МЧС Беларуси. Фото из архива

 

 

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Аварийную посадку вынужден был совершить вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси. Это случилось в 14:25 возле деревни Черебасово Лунинецкого района. Вертолет был занят...
 
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