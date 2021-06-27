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Мужчина погиб при пожаре в Брагинском районе
Источник материала: БелТА
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"26 июня в 9.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении в жилом доме в деревне Гдень Брагинского района Гомельской области погибшего хозяина 1979 года рождения", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-
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"26 июня в 9.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении в жилом доме в деревне Гдень Брагинского района Гомельской области погибшего хозяина 1979 года рождения",...
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