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Мужчина погиб при пожаре в Брагинском районе

27.06.2021 16:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"26 июня в 9.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении в жилом доме в деревне Гдень Брагинского района Гомельской области погибшего хозяина 1979 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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"26 июня в 9.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении в жилом доме в деревне Гдень Брагинского района Гомельской области погибшего хозяина 1979 года рождения",...
 
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