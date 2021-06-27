Мужчина погиб при пожаре в Брагинском районе

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"26 июня в 9.00 спасателям поступило сообщение об обнаружении в жилом доме в деревне Гдень Брагинского района Гомельской области погибшего хозяина 1979 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-