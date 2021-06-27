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Три человека утонули в Беларуси за сутки

27.06.2021 16:25 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

26 июня в 16.24 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Свислочь в Минске по ул. Маяковского. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1980 года рождения.

В этот же день в 16.36 стало известно об утонувшей женщине 2001 года рождения в реке Днепр в Могилеве по ул. Златоустовского.

В 18.09 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Западная Двина возле деревни Лущиха Витебского района. Им оказался пенсионер 1948 года рождения. -0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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26 июня в 16.24 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Свислочь в Минске по ул. Маяковского. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший...
 
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