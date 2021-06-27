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Крупное ДТП: сразу четыре автомобиля столкнулись на МКАД - видео

27.06.2021 16:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На Минской кольцевой автодороге произошло крупное ДТП с участие грузовика и еще трех авто.

Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, предварительно авария случилась в 08.30 утра в воскресенье, когда водитель грузового DAF, двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны ул. Кижеватова, не справился с управлением при перестроении.

В итоге авто наехало на осветительную мачту и опрокинулось. А водитель двигавшегося позади грузовика стал экстренно тормозить, в результате чего его прицеп занесло и произошло столкновение с попутным легковым авто Renault. Оно, в свою очередь, врезалось в припаркованный на обочине Range Rover.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они деблокировали водителя грузового авто, который позже был госпитализировали с диагнозом ЧМТ легкой степени, травма колена. Еще несколько пассажиров были доставлены в больницы для осмотра. По факту инцидента проводится проверка.

В ГАИ еще раз призвали водителей быть особо внимательными во время непогоды, соблюдать скоростной режим и передвигаться с включенным ближним светом фар.

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Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, водитель грузовика во время движения по внешнему кольцу не справился с управлением при перестроении, после чего и произошла череда...
 
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