Пропаганда рассказала, за что винтили триатлонистов. Вот уж и правда страшное преступление

Источник материала: Салiдарнасць

О причинах задержания рассказывает Трибуна .

26 июня в Минске прошло соревнование триатлонистов «Минский Триатлон-2021». Мероприятие организовал клуб триатлона «Тристайл» – его основатель Дмитрий Толкачев являлся зампредом БФСО «Динамо», в августе выходил на велопробег за Лукашенко, а после был рекомендован БФСС в санкционные списки.

Все это ничуть не смутило более 1400 участников из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Молдовы, Украины, Азербайджана и других стран.

Вот только доехать до финиша суждено было не всем – троих участников посреди велосипедного этапа физически сняли с дистанции силовики . Один при этом упал с велосипеда, что больно само по себе, а ведь он после этого, как и остальные, еще и в РУВД оказался.

Но, как оказалось, на этом злоключения триатлетов только начинались. После дня в РУВД их родственникам сказали, что задержанных этапируют на Окрестина. Как сообщил TUT.BY, им не смогли передать даже одежду – и это при том, что в момент задержания на них были лишь специальные легкие костюмы.

Вряд ли даже убийц хоть где-то западнее нашей страны способны оставить без вещей, которые им передают. Но что же за страшное преступление совершили триатлонисты в Минске? Милиция быстро дала комментарий – мол, атлеты «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка». Вот уж и правда непростительное поведение – ну, для белорусского режима.

Но силовики не остановились на создании трудных для выживания за решеткой условий для задержанных спортсменов. Поздно вечером 26 июня с ними в главной роли появились излюбленные системой «покаянные видео» – да-да, на фоне госфлага, вы угадали. Публикация состоялась в прорежимном Telegram-канале – блогер Антон Мотолько ранее утверждал, что этот канал наполняют под руководством экс-пресс-секретаря МВД Григория Евчара.

Мы не будем выкладывать ролики, явно сделанные далеко не по инициативе самих задержанных. А ситуацию они в целом описывают очень похоже – ехали на велосипеде, заметили некую «группу граждан на велосипедах с госсимволикой», она же – «провластный велопробег» (вспоминаем, кто организовал мероприятие, и не удивляемся этому). Как оказалось позже, велопробег организовало руководство столичной милиции.

Далее в видео каждый их троих рассказал о своем страшном грехе, за который и был задержан:

первый задержанный крикнул группе милиционеров: «Жыве Беларусь», – на камеру сказал, что не сделал бы этого, если бы предполагал последствия;

второй задержанный крикнул лишь одно слово: «Жыве», – и на камеру очень переживал, что это оскорбило чувства группы с госфлагами;

третий задержанный ничего не кричал (это что же, милиция сначала дала неверные данные?), а лишь показал группе опущенный вниз большой палец – реально, по его словам, это все преступление; на камеру извинился за то, что «не подумал, что мнение этой группы так же важно, как и мое» (однако же с таким ранжиром важности странно, что на Окрестина за мнение оказался лишь он).

В чем же тут может быть состав преступления?





«Жыве Беларусь» – лозунг, не просто констатирующий факт существования белорусов как нации, но и желающий ей долгой жизни в дальнейшем. Происходит он из стихотворения Янки Купалы, которое классик вынашивал три года, а состоит оно из 68 строк.

В них Купала признается в любви к Беларуси через образы природы и подытоживает: даже если над родной землей страшно воет метель – все равно это «крык, што жыве Беларусь!».

Лозунг после употребляли в своем творчестве такие литераторы, как Василь Быков и Пимен Панченко, а еще он в измененном виде был вполне государственным в БССР: «Няхай жыве савецкая Беларусь!».

Режим Лукашенко за употребление фразы «Жыве Беларусь» карал давным-давно, при этом в государственной «Народной газете» много лет («исправили» только после выборов-2020) лозунг содержался на каждой первой полосе.

Сейчас система мечтает официально признать лозунг с названием страны экстремистским в этой самой стране – заодно с ее первым в истории государственным флагом. Однако беларусы ясно показали диспозицию в этом вопросе – запрет начали обсуждать якобы из-за обращения в органы группы из 100 с небольшим человек, петиция против такого запрета собрала подписей в тысячу раз больше.

Что касается задержания за показ большого пальца вниз – похоже, это новый фаворит на попадание в топ самых шокирующих по категории причины действий режима. Да и вообще вся ситуация с триатлонистами, по нашему мнению – на самом деле просто очередная дикость от силовиков Лукашенко.