«Беларусь экспортирует в ЕС смешные, минимальные объемы». Почему Евросоюз ополчился на Олексина

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Евросоюз 24 июня объявил о введении против Беларуси секторальных санкций. Ограничения в том числе бьют и по так называемым «кошелькам» Александра Лукашенко, сообщает Настоящее время .

Одним из них издание Naviny.By считает бизнесмена Алексея Олексина, он же Алексин, если произносить его фамилию на белорусском – в санкционном списке ЕС указаны оба варианта. Евросоюз считает, что успех Алексея Олексина – именно в близости к семье Александра Лукашенко. Среди его бизнес-интересов в том числе табачная отрасль – это один из самых непрозрачных секторов белорусской экономики.

Сколько сигарет производят в Беларуси ежегодно, сколько продают внутри страны, а сколько вывозят за границу – ответов на эти вопросы с 2016 года в открытых источниках не найти: власти перестали публиковать табачную статистику. При этом производство сигарет точно увеличили.

В 2018 году белорусские власти дали Олексину, выходцу из Управления делами президента, право открыть еще одну табачную фабрику, уже третью, рассказывает журналист «Белсата» Станислав Ивашкевич, автор расследований о бизнесе приближенных к Лукашенко.

Тогда власти объяснили это решение возросшим спросом из Европы. О том, что миру нужно больше белорусских сигарет, объяснял лично Александр Лукашенко: «Ко мне даже в последнее время обратились заграничные предприниматели о том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши, даже в Европейском союзе. Они нам выгодны».

Правда, судя по статистике импорта в страны Евросоюза, там больше курить не стали. Или по крайней мере официально не стали.

«Если посмотреть ту же статистику Евростата или UN Comtrade, то видно, что Беларусь экспортирует в ЕС смешные, минимальные объемы, – рассказывает журналист-расследователь Naviny.by Александр Ярошевич. – Заявляется о том, что «мы построим новую фабрику и будем отгружать еще больше продукции на экспорт», но этого не происходит. А в той же России и Европе говорят о том, что потоки нелегальных сигарет из Беларуси увеличиваются».

В Польше сотрудники таможни находят сотни тысяч контрабандных сигарет из Беларуси. Такие же находки периодически делают на границе в Литве. Но это лишь верхушка айсберга. Большая часть табака попадает на прилавки стран Европы и России.

По словам таможенников, один из самых распространенных способов доставить контрабанду – «упаковать» ее в индустриальные грузы. Из Беларуси их отправляют в основном большие государственные предприятия, выяснил журналист «БелСата» Станислав Ивашкевич. Речь о калийных и азотных удобрениях, а также продукции цементных и деревообрабатывающих заводов.

Один из крупнейших продавцов табачных изделий в Беларуси – компания Алексея Олексина «Энерго-Оил». Евросоюз включил Алексея Олексина в новый санкционный список, так как в Европе уверены, что Олексин и некоторые связанные с ним компании получали выгоду из-за близости к Лукашенко.

«При всех подозрениях в контрабанде в адрес Олексина, его компания является национальным оператором по пломбированию грузов – следит за тем, чтобы не занимались контрабандой», – расказывает Станислав Ивашкевич.

Власти Беларуси отрицают обвинения в контрабанде такого масштаба и утверждают, что если сигареты и вывозят в другие страны нелегально, то делают это нарушители-одиночки. Но, по словам Ивашкевича, таможенники соседних государств говорят всего лишь 3% так называемой народной контрабанды, а основная идет в индустриальных грузах – как правило госпредприятий, как правило крупнейших экспортеров.

Судя по количеству ввезенных контрабандных сигарет в Россию, делают это тоже не одиночки. Журналисты издания «Проект» подсчитали приблизительный ущерб от контрабанды табака.

«За год отрасль недополучает налогов с «табачки» около 100 млрд (российских рублей). Это примерно объем Министерства спорта: там столько денег платят за свои расходы. Можно сопоставить», – говорит журналистка «Проекта» Ольга Чуракова.

По данным аналитической компании Nielsen (они отслеживают контрабанду по выброшенным в урны пачкам сигарет), доля нелегального табака в 2020 году в Латвии взлетела до 20,4% от общего объема рынка, а сам этот рынок больше чем наполовину состоял из белорусских сигарет.

Остановить этот поток сложно – слишком высокая рентабельность у нелегального бизнеса. Цены на табак в Евросоюзе продолжают увеличивать, в Латвии в среднем пачка сигарет стоит больше 3,5 евро. А в Беларуси – в эквиваленте 70 евроцентов.

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