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Подробности трагедии в Майами: под завалами погибли 5 человек, судьба 156 неизвестна

27.06.2021 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Число погибших в результате обрушения здания в Майами возросло до пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их личности будут определять с помощью ДНК. Неизвестной остается судьба еще 156 человек.

Подробности трагедии в Майами: под завалами погибли 5 человек, судьба 156 неизвестна

На месте трагедии продолжают работать более 80 бригад спасателей. Они делают все возможное, чтобы ускорить поиски выживших, однако операция осложняется сильным задымлением, которое, возможно, вызвано возгораниями под обломками здания. Близких призывают не терять надежды.

Напомним, в Майами обвалилась часть 12-этажного здания. По словам официальных лиц, в нем было более 130 квартир, из которых около 80 были заняты. Примерно половина рухнула.

 
 
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Новости США. Число погибших в результате обрушения здания в Майами возросло до пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их личности будут...
 
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