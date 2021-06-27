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Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио

27.06.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом турнира Большого шлема Wimbledon заявила, что не примет участия в летней Олимпиале-2020 в Токио.



"Меня нет в списке участников", - приводит слова Уильямс The Guardian.

Она сказала, пишет interfax.by, что приняла соответствующее решение "по множеству причин".


"Я не хочу вдаваться в подробности сегодня. Может быть в другой день. Простите", - заявила Уильямс.

Ранее от участия в ОИ-2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим.

Серена Уильямс является четырехкратной (три раза - в одиночном разряде) олимпийской чемпионкой, 38-кратной (23 раза - в одиночном разряде) победительницей турниров Большого шлема.
 
 
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Американская теннисистка Серена Уильямс на пресс-конференции перед стартом турнира Большого шлема Wimbledon заявила, что не примет участия в летней Олимпиале-2020 в...
 
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