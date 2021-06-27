Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Научная жара! Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной

Правда ли, что на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?

На этот и другие вопросы отвечают Андрей Окуньков - профессор математики в Сколтехе и Колумбийском университете, научный руководитель международной лаборатории математической физики НИУ ВШЭ.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

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