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Как математика предсказывает неизведанные аспекты Вселенной
27.06.2021 17:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правда ли, что на самом деле математика - универсальный язык, который позволяет описать и даже предсказать явления Вселенной, недоступные восприятию?
На этот и другие вопросы отвечают Андрей Окуньков - профессор математики в Сколтехе и Колумбийском университете, научный руководитель международной лаборатории математической физики НИУ ВШЭ.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
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