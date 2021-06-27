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Умерла заслуженная артистка России Наталья Попова

27.06.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наибольшую популярность Наталье Поповой принесла главная роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".


© Photo : Ленфильм (1973)

Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге, сообщает на своей странице в в соцсети "ВКонтакте" театр-фестиваль «"Балтийский дом", в котором служила актриса, пишет Sputnik.

"С глубоким прискорбием сообщаем: 26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой", – говорится в сообщении.

Причину смерти и дату прощания на данный момент не сообщили.

Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии стала актрисой Ленинградского ТЮЗа, в 1975 перешла на работу в Ленинградский государственный театр имени Ленинского Комсомола (сейчас театр-фестиваль "Балтийский дом").

Наибольшую популярность ей принесла главная роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".

Некоторое время жила с мужем, известным артистом балета и балетмейстером Андреем Босовым, в США, после возвращения вернулась в труппу театра "Балтийский дом".

Была доцентом кафедры режиссуры и мастерства актера Университета культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Преподавала с 1999 года. 
 
 
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Наибольшую популярность Наталье Поповой принесла главная роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".
 
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