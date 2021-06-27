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Умерла заслуженная артистка России Наталья Попова
Источник материала: Партизан
Наибольшую популярность Наталье Поповой принесла главная роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".
© Photo : Ленфильм (1973)
Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге, сообщает на своей странице в в соцсети "ВКонтакте" театр-фестиваль «"Балтийский дом", в котором служила актриса,
"С глубоким прискорбием сообщаем: 26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой", – говорится в сообщении.
Причину смерти и дату прощания на данный момент не сообщили.
Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии стала актрисой Ленинградского ТЮЗа, в 1975 перешла на работу в Ленинградский государственный театр имени Ленинского Комсомола (сейчас театр-фестиваль "Балтийский дом").
Наибольшую популярность ей принесла главная роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".
Некоторое время жила с мужем, известным артистом балета и балетмейстером Андреем Босовым, в США, после возвращения вернулась в труппу театра "Балтийский дом".
Была доцентом кафедры режиссуры и мастерства актера Университета культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Преподавала с 1999 года.
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Наибольшую популярность Наталье Поповой принесла главная роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".
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