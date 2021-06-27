«Все за наш счет» — В России посчитали, как будут компенсировать санкции ЕС властям Беларуси

«Все за наш счет. Нет у Путина своих денег. Все за наш счет, все за счет налогов. Все, что делает государство – оно делает за наш счет», — заявил в связи с этим главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.





пишет Телеграф, санкции, которые ввел ЕС против, — это серьезные меры. По его мнению,Телеграф, санкции, которые ввел ЕС против, — это серьезные меры.





«Это не санкции против окружения Лукашенко или самого Лукашенко. Не в этом дело. Это тоже, конечно, важно. Это психологически влияет. Но впервые ЕС ввел так называемые секторальные санкции, санкции против некоторых секторов экономики. Коллеги из РБК подсчитали, что это приблизительно 15% экспорта Беларуси. Это где-то полмиллиарда евро в год. Беларусь не сможет поставлять определенный набор продуктов, нефтепродуктов, калийных продуктов», — поделился расчетами российский обозреватель.





«Премьер Беларуси должен сейчас лететь в Казахстан договариваться тоже о поставках. То есть он сейчас будет внутри ЕврАзЭс каким-то образом пытаться закрыть открывающуюся дыру. Но, конечно, пол-ярда евро в год это большие деньги. И возьмет ли на себя Россия это. И что она за это захочет – большой вопрос», — сомневается Венедиктов.





Он напомнил, что России ждёт от Беларуси освобождения Софьи Сапеги, подруги Романа Протасевича. А ещё должен быть опубликвлан отчёт ИКАО об инциденте с самолётом Ryanair в Минске.





«Никто ничего не забыл, как вы видите. Мельница богов мелет медленно, но верно. И, собственно говоря, эта история, из которой сейчас Александр Лукашенко уже должен будет каким-то образом, я имею в виду финансовая история, выходить», — делает вывод Алексей Венедиктов.

«ЕС предлагает Кремлю наладить отношения» за счёт Беларуси?

Обозреватель Коммерсанта Андрей Дризе считает, что санкции ЕС стали беспрецедентно жёстким шагом Запада.





«Беспрецедентные по своей жесткости санкции ЕС против Беларуси, естественно, напрямую затрагивают Россию, которая оказалась перед выбором – либо спасать откровенно тонущий режим и самим рисковать попасть под мощный каток новых санкций, или же вынудить союзника все-таки уйти, или же пустить дело на самотек», — пишет аналитик.





«И, что самое интересное, на фоне всего этого ЕС предлагает Кремлю наладить отношения – то есть прекратить поддерживать официальный Минск и пересмотреть свою собственную политику в отношении Запада. И Владимир Путин демонстрирует, что, в принципе, не против», — считает Андрей Дризе.





«Согласиться трудно и даже невозможно»





В свою очередь Андрей Суздальцев считает, что указанные выше три варианта не совсем верно.





«Согласиться трудно и даже невозможно.

1. Санкции ЕС против Беларуси пока не стали «беспрецедентными по своей жестокости». Они опасны, масштабные, но не глубокие», — пишет Андрей Суздальцев.





«Три решения России: (1) поддерживаем, но не спасаем, т.е. утопленника вытащили из воды, но искусственное дыхание не делаем; (2) санкции за Беларусь уже начались – М. Гуцериев; (3) это верно! Действительно все на самотеке. Т.е. «союзник» лежит в инфекционном отделении больнички. Мы его посещаем, слушаем врача, но знаем, что ЭТО не лечится», — уверен политолог.





В то же время, он считается что «такого рода сделки: сдать Беларусь в обмен на улучшение отношений с ЕС, невозможны в принципе».





«Как бы кто и что не думал о Лукашенко» (В. Путин), Москва демонстрирует твердость своих союзов. Иногда до абсурда», — считает Андрей Суздальцев.





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