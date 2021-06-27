Велосипед, платье и Zara: что белорусы искали на «Куфаре» этой весной

Этой весной самым популярным запросом на «Куфаре» стал «велосипед» — как и в прошлом году.

Чем ближе велосезон, тем чаще белорусы задумываются о приобретении велика. Пик интереса на этот товар приходится на апрель, май и июнь — более 1 000 000 запросов ежемесячно.

Также в рейтинг популярных товаров попала одежда по погоде (в начале весны — куртка, с потеплением — платье, кроссовки), товары из категорий «Мебель» (диван) и «Телефоны и планшеты» (iPhone).





Среди экзотических запросов появился металлоискатель — его искали 280 тысяч раз. А самым популярным брендом оказалась Zara — у него 1 559 000 запросов.





Недвижимость. Хоть в нынешней политической и экономической ситуации белорусы воздерживаются от дорогостоящих покупок, но этой весной «дом», «квартира» и «гараж» вошли в топ-30 запросов. Наиболее популярным объектом недвижимости оказалась «квартира» — ее на «Куфаре» искали 539 000 раз.

Авто. В этом году в сегменте подержанных авто эксперты ожидают стремительный рост. Весной самой популярной маркой у покупателей из Беларуси стал ВАЗ, за ним расположились неубиваемые и поэтому крайне популярные «немцы» — Audi и Volkswagen. Любители подрифтовать и полихачить ищут BMW.

Тройка лидеров среди автомобилей, выставленных на продажу, выглядит так: Volkswagen, Opel, Renault.





Минск. Более половины запросов (56% или почти 18 000 000) приходят на «Куфар» именно из столицы. Направления поиска минчан — вполне традиционные: мебель, одежда, бытовая техника и неизменный iPhone. Но в топ-30 есть три уникальных для других областей запроса — это «люстра», «босоножки» и «рюкзак».

На «Куфар Авто» в столице чаще всего искали BMW. «Народный» ВАЗ здесь прочно удерживает вторую позицию, а вот на третье место выбрался Peugeot — и Минск стал единственным регионом, где эта марка пробилась в число лидеров по запросам.

Интересно, что 4,5 тысячи раз минчане искали на «Куфаре» сансевиерию . Не знаете, что это такое? А на «Куфаре» ее можно найти в 485 объявлениях, по цене от 0 до 200 рублей.



