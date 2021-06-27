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«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

27.06.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. В результате прошедшего 26 июня грозового фронта пострадали многие регионы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

В Дзержинском районе упавшее дерево привело к гибели человека. От полученных травм 50-летняя жительница Минска скончалась на месте. Ее муж также пострадал. Сейчас он находится в больнице. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели человека.

«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

Шел мужчина с женщиной, стали под березу, и береза тоже обломалась и убила женщину эту. Погибла женщина. А, кстати, этот человек, возле которого береза растет – Анатолий Мудрый его зовут – в прошлом году приехал председатель сельсовета, и он его просил, он сам инвалид и просил: «Пожалуйста, спилите мне эту березу, потому что не дай бог она упадет, то наделает дел». Он говорит: «Сам спилишь, ничего с тобой не случится». И вот, пожалуйста, результат.

«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

В Минской области местами размыло дороги. Вот так после стихии выглядит проезжая часть в деревне Гриньково под Дзержинском. На поврежденных участках дежурят сотрудники ГАИ.

«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

В нескольких регионах в результате шквалистого ветра повреждены почти два десятка жилых домов и кровли сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы многочисленные падения деревьев. В течение суток по всей стране нарушалось электроснабжение примерно в 500 населенных пунктах. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.

«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

В Минске некоторые улицы превратились в Венецию, из-за этого в отдельных районах остановился транспорт. Движение остановили более чем 70 троллейбусных, автобусных и трамвайных маршрутов. На дорогах образовались пробки, автомобилистам приходилось объезжать подтопления по тротуарам. На некоторых улицах вода поднялась настолько высоко, что проникала внутрь автомобилей.

«Берёза тоже обломалась и убила женщину». Очевидец о том, как во время непогоды минчанку насмерть придавило деревом под Дзержинском

Многим водителям и пассажирам потребовалась помощь МЧС. Спасатели буксировали автомобили, эвакуировали людей. С залитых водой дорог сотрудники МЧС помогали выбраться в том числе с помощью надувной лодки. Всего эвакуировали почти 100 человек.

Синоптики снова предупреждают о погодной опасности. Сильные дожди ожидаются по востоку Беларуси 28 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. В результате прошедшего 26 июня грозового фронта пострадали многие регионы страны, сообщили в...
 
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