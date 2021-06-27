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Вертолёт авиации МЧС Беларуси совершил аварийную посадку в Лунинецком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Cообщение от МЧС. В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет МИ-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж выполнял авиационный патруль лесов.
Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет, по предварительной информации они не пострадали. Вертолет получил механические повреждения.
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Новости Беларуси. Cообщение от МЧС. В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет МИ-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж выполнял...
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