Вертолёт авиации МЧС Беларуси совершил аварийную посадку в Лунинецком районе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Cообщение от МЧС. В Лунинецком районе аварийную посадку совершил вертолет МИ-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экипаж выполнял авиационный патруль лесов.

Командир воздушного судна и летчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет, по предварительной информации они не пострадали. Вертолет получил механические повреждения.

В настоящее время специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.