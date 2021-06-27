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Гороскоп на 28 июня: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака

27.06.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 28 июня: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака
Появился гороскоп на 28 июня / ua.depositphotos.com
Звезды обещают, что 28 июня многое у вас может получаться легче обычного, как бы само собой.

Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщает 1001 гороскоп.

Овен


Завтра во всех сферах жизни Овен будет пользоваться повышенным спросом! Это отличный день, чтобы наладить новые контакты.

Телец


Телец 28 июня способен найти решение любой проблемы, а его планы будут основательны, глобальны и надежны.

Близнецы


В этот день успех в любых делах Близнецам принесет сотрудничество с окружающими.

Рак


В понедельник Рак будет с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела.

Лев


Завтра Льву придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Дева


День предвещает ей хорошие возможности, однако Дева может не в полной мере ими воспользоваться.

Весы


28 июня Весы будут отличным дипломатом и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно.

Скорпион


В понедельник Скорпион будет весьма рассеянным и расслабленным. Поэтому астрологи советуют этому знаку Зодиака как следует отдохнуть, чтобы восстановить силы.

Стрелец


Завтра у Стрельца события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы.

Козерог


В этот день в работе Козерогу будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого судью.

Водолей


28 июня судьба порадует Водолея приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами.

Рыбы


Завтра не стоит пытаться немедленно претворить планы в жизнь! Скорее всего, они слишком далеки от реальности.
 
 
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Астрологи рассказали, что звезды сулят всем знакам Зодиака в понедельник, 28 июня.
 
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