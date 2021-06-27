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Гороскоп на 28 июня: что ждет Овнов, Дев, Рыб и другие знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Появился гороскоп на 28 июня / ua.depositphotos.com
Об этом говорится в прогнозе астрологов, сообщает
Овен
Завтра во всех сферах жизни Овен будет пользоваться повышенным спросом! Это отличный день, чтобы наладить новые контакты.
Телец
Телец 28 июня способен найти решение любой проблемы, а его планы будут основательны, глобальны и надежны.
Близнецы
В этот день успех в любых делах Близнецам принесет сотрудничество с окружающими.
Рак
В понедельник Рак будет с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела.
Лев
Завтра Льву придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.
Дева
День предвещает ей хорошие возможности, однако Дева может не в полной мере ими воспользоваться.
Весы
28 июня Весы будут отличным дипломатом и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно.
Скорпион
В понедельник Скорпион будет весьма рассеянным и расслабленным. Поэтому астрологи советуют этому знаку Зодиака как следует отдохнуть, чтобы восстановить силы.
Стрелец
Завтра у Стрельца события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы.
Козерог
В этот день в работе Козерогу будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого судью.
Водолей
28 июня судьба порадует Водолея приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами.
Рыбы
Завтра не стоит пытаться немедленно претворить планы в жизнь! Скорее всего, они слишком далеки от реальности.
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Астрологи рассказали, что звезды сулят всем знакам Зодиака в понедельник, 28 июня.
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