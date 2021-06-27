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Новое фото Аллы Пугачевой раззадорило сеть
Источник материала: UDFИзвестный российский шоумен Максим Галкин порадовал своих подписчиков снимком со своей супругой Аллой Пугачевой.
Кадр артист разместил на своей странице в Instagram. На нем Примадонна предстала в молодящем ее «луке».
Так, на фотографии Алла Борисовна позирует в нежном цветочном платье под пояс и туфлях в тон последнему аксессуару. Заметно, что ноги артистки и талия постройнели.
Дополнила образ Алла Пугачева старой привычной прической - кудрявыми распущенными волосами. В кадре артистка танцует и улыбается.
В посте Максим Галкин был немногословен: он оставил лишь два смайлика - влюблённый взгляд и танцующая девушка. Зато комментаторы начали наперебой писать комментарии, называя Примадонну красоткой и невероятной женщиной.
Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/maxgalkinru
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В свои 72 года Алла Борисовна может дать фору многим 40-летним женщинам.
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