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Новое фото Аллы Пугачевой раззадорило сеть

27.06.2021 18:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Известный российский шоумен Максим Галкин порадовал своих подписчиков снимком со своей супругой Аллой Пугачевой.

Кадр артист разместил на своей странице в Instagram. На нем Примадонна предстала в молодящем ее «луке».

Так, на фотографии Алла Борисовна позирует в нежном цветочном платье под пояс и туфлях в тон последнему аксессуару. Заметно, что ноги артистки и талия постройнели.

Дополнила образ Алла Пугачева старой привычной прической - кудрявыми распущенными волосами. В кадре артистка танцует и улыбается.

В посте Максим Галкин был немногословен: он оставил лишь два смайлика - влюблённый взгляд и танцующая девушка. Зато комментаторы начали наперебой писать комментарии, называя Примадонну красоткой и невероятной женщиной.

Новое фото Аллы Пугачевой раззадорило сеть

Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/maxgalkinru
 
 
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В свои 72 года Алла Борисовна может дать фору многим 40-летним женщинам.
 
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