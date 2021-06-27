Источник материала: UDF

Пугачева восхитила сеть / фото instagram.com/maxgalkinru

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новое фото Аллы Пугачевой раззадорило сеть В свои 72 года Алла Борисовна может дать фору многим 40-летним женщинам.

Кадр артист разместил на своей странице в Instagram. На нем Примадонна предстала в молодящем ее «луке».Так, на фотографии Алла Борисовна позирует в нежном цветочном платье под пояс и туфлях в тон последнему аксессуару. Заметно, что ноги артистки и талия постройнели.Дополнила образстарой привычной прической - кудрявыми распущенными волосами. В кадре артистка танцует и улыбается.В постебыл немногословен: он оставил лишь два смайлика - влюблённый взгляд и танцующая девушка. Зато комментаторы начали наперебой писать комментарии, называя Примадонну красоткой и невероятной женщиной.