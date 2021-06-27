|
Партия Никола Пашиняна победила на выборах в парламент Армении
Источник материала: Партизан
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, сообщает ТАСС. Партия экс-премьера Армении Никола Пашиняна набрала 53,91 процента голосов.
Теперь партии «Гражданский договор» принадлежит право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера,
Напомним, Пашинян подал в отставку в апреле на фоне скандалов с высшими чинами Генштаба страны. Его позиции также подорвало заключение трехстороннего соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе. Часть армянского общества посчитала это предательством со стороны премьер-министра.
Блок «Армения» бывшего президента Армении Роберта Кочаряна набрал 21,9 процента голосов. Третье место занял блок «Честь имею» третьего президента Армении Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. Он набрал 5,22 процента голосов и также получил место в парламенте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Центральная избирательная комиссия Армении опубликовала окончательные результаты внеочередных парламентских выборов, сообщает ТАСС. Партия экс-премьера...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)