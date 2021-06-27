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Средняя зарплата в Минске в мае выросла на 50 рублей. Больше всех зарабатывают айтишники

27.06.2021 18:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным главного статистического управления Минска, в мае 2021 года начисленная средняя зарплата в столице составила 2053,4 рубля, что на 50 рублей, или на 2,5%, больше, чем в апреле.

Средняя зарплата в Минске в мае выросла на 50 рублей. Больше всех зарабатывают айтишники

В январе 2021 года к декабрю 2020-го начисленная средняя зарплата в городе снизилась на 302,2 рубля, или на 14% (до 1849), в феврале — увеличилась на 1,8 рубля, или на 0,1% (до 1850,8), в марте — на 212,1 рубля, или на 11,5% (до 2062,9). В апреле она снизилась на 59,5 рубля, или на 2,9% (до 2003,4 рубля).

Как отмечает БелаПАН, самую высокую зарплату в столице в мае получили IT-специалисты — 6304,6 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4734,7 рубля, воздушного транспорта — 2775,7 рубля, нефтепереработки — 2585,7 рубля, химической промышленности — 2502,5 рубля, телекоммуникационной сферы — 2442,3 рубля, финансового и страхового сектора — 2408,7 рубля, юристы, бухгалтеры, архитекторы и инженеры — 2141,7 рубля.

Самая низкая зарплата у работников библиотек, архивов и музеев — 912,2 рубля, творческих работников — 930,6, работников легкой промышленности — 971,3.

В мае в промышленности столицы средняя зарплата составила 1587,1 рубля, в строительстве — 1743,8, сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1692,3, розничной торговле — 1412,6, образовании — 1156,3. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1667,3 рубля.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным главного статистического управления Минска, в мае 2021 года начисленная средняя зарплата в столице составила 2053,4 рубля, что на 50 рублей, или на 2,5%, больше,...
 
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