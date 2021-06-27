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На МКАД мотоцикл столкнулся с легковушкой

27.06.2021 18:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись мотоцикл и легковушка, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 14.50 28-летний водитель мотоцикла "Хонда" двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Громова и в районе 26-го км, не справившись с управлением, столкнулся с попутным автомобилем "Тойота".

"В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в медицинское учреждение для осмотра. По данному факту проводится проверка", - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает об особой внимательности при движении в неблагоприятных погодных условиях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Около 14.50 28-летний водитель мотоцикла "Хонда" двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны пр. Дзержинского в направлении ул. Громова и в районе 26-го км, не...
 
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