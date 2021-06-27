Смотреть со звуком: Китай опубликовал новые кадры с Марса - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео с Марса. Видеозаписи сделаны беспроводной камерой, которую установил ровер "Тяньвэнь-1".

На кадрах можно рассмотреть каменистую пустыню желтоватого цвета, а также мелкие кратеры и долины. Важно, что оборудование записало и звуки малоизученной планеты.

Также на видео попал момент проезда марсохода "Чжучжун", который на Марсе проводит исследования равнины Утопия.

Первый китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" был запущен в конце июля 2020 года. К слову, весит он около пяти тонн, основная масса приходится на орбитальную станцию.