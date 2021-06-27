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Смотреть со звуком: Китай опубликовал новые кадры с Марса - видео
27.06.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало видео с Марса. Видеозаписи сделаны беспроводной камерой, которую установил ровер "Тяньвэнь-1".
На кадрах можно рассмотреть каменистую пустыню желтоватого цвета, а также мелкие кратеры и долины. Важно, что оборудование записало и звуки малоизученной планеты.
Также на видео попал момент проезда марсохода "Чжучжун", который на Марсе проводит исследования равнины Утопия.
Первый китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1" был запущен в конце июля 2020 года. К слову, весит он около пяти тонн, основная масса приходится на орбитальную станцию.
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Записи сделаны специальной беспроводной камерой, которая установлена аппаратом "Тяньвэнь-1" на поверхности красной планеты. Смотрите уникальное видео.
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