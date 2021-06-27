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В Беларуси хотят закрепить ежегодную материальную помощь ветеранам к Дню Победы

27.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси планируют сделать обязательной ежегодной выплатой материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в эфире телеканала "Беларусь 1".


"Соответствующие решения подготовлены, внесены и в самое ближайшее время, я думаю, будут приняты на самом высоком уровне", - сказал Петришенко, пишет interfax.by.

"Сейчас участников войны насчитывается более 3 тыс. 400. Лиц, которые приравнены к ним (это малолетние узники, лица, которые стали инвалидами в результате ранения, контузии, блокадники), – чуть больше 11 тыс.", - отметил вице-премьер.

"Помощь со стороны государства – это повышенное пенсионное обеспечение. Это ежемесячная надбавка к пенсии этим лицам, это бесплатная медицина и проезд в общественном транспорте, санаторно-курортное лечение, льготы по оплате жилья, оказание содействия со стороны государства по доставке продуктов питания, если ветеран войны не может передвигаться. Оказывается разовая помощь к 9 мая", - заявил он.

Последнюю теперь хотят закрепить, как ежегодную, сказал Петришенко.

В этом году помощь была выплачена 15,27 тыс. ветеранов, добавил вице-премьер.

"Ежегодно направляем порядка Br100 млн для того, чтобы реализовать увеличенное пенсионное обеспечение. Чтобы обеспечить оказание медицинских льгот, санаторно-курортного лечения – это еще порядка Br6 млн", - отметил он.

В этом году в преддверии Дня Победы представители Минтруда и соцзащиты заявили, что матпомощи ветеранам к 9 мая не будет. Позже глава государства заявил, что помощь ветерана все-таки будет выделена, на что из бюджета выделили порядка Br65 млн.
 
 
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В Беларуси планируют сделать обязательной ежегодной выплатой материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Об этом сообщил заместитель...
 
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