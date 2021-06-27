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"Ислочь" сыграла вничью с "Минском"

27.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Волки не знают побед на протяжении восьми матчей.


Ислочь - Минск. Фото: Ислочь

В матче 14-го тура высшей лиги "Ислочь" на своем поле поделила очки с "Минском" — 1:1.

В середине первого тайма Егор Богомольский открыл счет, оказавшись самым расторопным в штрафной соперника. Спустя девять минут Волки восстановили равенство на табло усилиями Олега Патоцкого.

Во второй половине командам не удалось вырвать победу.

Таким образом, безвыигрышная серия "Ислочи" составляет уже восемь матчей с учетом кубковой игры. Команда Артема Радькова занимает 11-е место в таблице, набрав 15 баллов.

Минск с 20 очками располагается на шестой позиции.

Высшая лига. 14-й тур 
Ислочь — Минск — 1:1 (1:1)

Голы: Патоцкий, 32 — Богомольский, 23
 
Теги: Минск
 
 
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Волки не знают побед на протяжении восьми матчей.
 
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