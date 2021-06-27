Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое

Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории "откопанного метро".

Почему на месте многих вестибюлей метро - раньше стояли храмы (а может, они вели к тоннелям)? Разбираем теорию заговора вместе с блогером, фотографом и историком метро Александром Поповым и экскурсоводом проекта "Экскурсии в метро" Андреем Антосяком.

Слушайте подкасты РИА Новости.