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"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое

27.06.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое

Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории "откопанного метро".

Почему на месте многих вестибюлей метро - раньше стояли храмы (а может, они вели к тоннелям)? Разбираем теорию заговора вместе с блогером, фотографом и историком метро Александром Поповым и экскурсоводом проекта "Экскурсии в метро" Андреем Антосяком.

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"Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать". Кажется бредом, но этой гипотезе...
 
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