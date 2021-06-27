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"Метро строил еще Иван Грозный, а Сталин его откопал": возможно ли такое
27.06.2021 19:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как строители в 30-е годы сумели быстро построить первую линию? И почему станции похожи на подземные дворцы? Изучаем аргументы теории "откопанного метро".
Почему на месте многих вестибюлей метро - раньше стояли храмы (а может, они вели к тоннелям)? Разбираем теорию заговора вместе с блогером, фотографом и историком метро Александром Поповым и экскурсоводом проекта "Экскурсии в метро" Андреем Антосяком.
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"Московское метро построили за много веков до нас, возможно при Иване Грозном. А Сталин, узнав про это, решил его откопать". Кажется бредом, но этой гипотезе...
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