В некоторых районах Беларуси сняты запреты на посещение лесов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 июн - Sputnik. Запреты и ограничения на посещение лесов продолжают действовать в 102 районах страны, таковы данные Минприроды на 27 июня.

По данным же на 24 июня, посещение лесов ограничено или запрещено было в 111 районах.

К слову, такие меры приняты во всех регионах Беларуси. Так, полный запрет на посещение лесов действует на сегодня по всей Гомельской и Могилевской областям. Почти на всей территории Витебской, за исключением Браславского района. В Гродненской области запрет и ограничения везде, кроме Ошмянского и Островецкого районов. В Брестской области запреты и ограничения не действуют только в Барановичском, Брестском и Каменецком районах.

Наименьшее количество запретов на территории Минской области. Красным цветом выделены 12 районов. А посещать леса без ограничений можно в Березинском, Вилейском, Воложинском, Копыльском, Логойском, Минском, Молодечненском, Мядельском, Несвижском и Столбцовском районах.

В Минлесхозе сообщили, что самый крупный пожар за последнее время произошел в Чечерском спецлесхозе. Возгорание зафиксировано 25 июня. Предварительная площадь поражения огнем - 10 га. Предполагается, что речь идет об умышленном поджоге.

Напомним, за нарушение правил запрета можно получить штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если по вине человека загорелся лес, нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.