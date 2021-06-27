Биолог предупредила об опасности сельдерея и петрушки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сельдерей и петрушка могут быть опасны для здоровья человека, заявила в эфире телеканала "Россия 1" кандидат биологических наук Екатерина Баранова.

Биолог пояснила, что эти растения могут вызвать сильный химический ожог, аналогичный тому, который провоцирует борщевик. Баранова подчеркнула, что сельдерей может вызывать очень сильные ожоги.

"Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, так же часто, как и борщевик, просто его мало попадает", – рассказала специалист.

Чем опасен борщевик

Прозрачный водянистый сок борщевика содержит светочувствительные вещества из группы фуранокумаринов (псорален, бергаптен, метоксален). Когда на них попадает ультрафиолетовое излучение, они переходят в активную форму, что может вызывать серьезные повреждения кожи. Особая опасность заключается в том, что первое время после прикосновения к растению человек не испытывает никаких неприятных ощущений.

Если вы дотронулись до борщевика, место контакта нужно как можно скорее обмотать любым светонепроницаемым материалом, а затем уже в темном месте тщательно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток.

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