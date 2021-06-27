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Вместо заграницы: промышленный туризм набирает популярность в Беларуси
27.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо путешествий за границу. Промышленный туризм набирает популярность в Беларуси. Отправиться в эксклюзивный тур жители могут прямо в своем городе. Например, на завод по производству тракторов или гигантских карьерных самосвалов. За новыми впечатлениями отправилась и корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.
Это цех сверхтяжелых машин. Раньше попасть сюда постороннему человеку было нереально. Теперь увидеть, как создают легендарные карьерные самосвалы, может каждый. Нужно записаться на экскурсию.
И даже прокатиться на «БелАЗе». Услуга недешевая, больше 40 долларов. Но на предприятии говорят: цена оправдана, ведь расход топлива у таких махин колоссальный. Почти 800 литров в час.
«А эту часть экскурсии туристы ждут с особым нетерпением. Подняться на гигантский 450-тонный карьерный самосвал, практически как побывать на крыше целого дома на колесах. Я здесь сегодня тоже впервые и подтверждаю: эти впечатления просто невероятные», – поделилась корреспондент Ксения Гибеж.
Сейчас на предприятиях Беларуси проводят по несколько экскурсий в день. В том числе для гостей из СНГ. Когда транспортное сообщение между странами стало постепенно восстанавливаться, их количество снова начало расти.
На тракторном заводе можно даже самим поучаствовать в сборке транспорта. А увидеть, как изготавливают самые сложные детали особенно интересно мальчикам.
«Мне понравилось, как делают тракторы. Тут все так запутано, интересно и очень прикольно», – поделился юный посетитель завода.
«Мне больше всего понравились эти конструкторы наверху, которые перевозят детали», – добавил другой турист.
Самое главное на таких экскурсиях соблюдать технику безопасности. Поэтому и для больших и для маленьких туристов обязательно проводят вводный инструктаж.
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Отправиться в эксклюзивный тур жители могут прямо в своем городе. Например, на завод по производству тракторов или гигантских карьерных самосвалов.
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