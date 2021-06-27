Вместо заграницы: промышленный туризм набирает популярность в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо путешествий за границу. Промышленный туризм набирает популярность в Беларуси. Отправиться в эксклюзивный тур жители могут прямо в своем городе. Например, на завод по производству тракторов или гигантских карьерных самосвалов. За новыми впечатлениями отправилась и корреспондент «МИР 24» Ксения Гибеж.

Это цех сверхтяжелых машин. Раньше попасть сюда постороннему человеку было нереально. Теперь увидеть, как создают легендарные карьерные самосвалы, может каждый. Нужно записаться на экскурсию.

«Наши туристы также могут посмотреть на музей трудовой славы, ознакомиться с историей предприятия, пофотографироваться на фотозоне. Далее проследовать на комфортабельном электробусе на выставочную площадку, где размещена наша техника», – рассказал начальник отдела промышленного туризма и услуг Белорусского автомобильного завода Павел Федичев.

И даже прокатиться на «БелАЗе». Услуга недешевая, больше 40 долларов. Но на предприятии говорят: цена оправдана, ведь расход топлива у таких махин колоссальный. Почти 800 литров в час.

«А эту часть экскурсии туристы ждут с особым нетерпением. Подняться на гигантский 450-тонный карьерный самосвал, практически как побывать на крыше целого дома на колесах. Я здесь сегодня тоже впервые и подтверждаю: эти впечатления просто невероятные», – поделилась корреспондент Ксения Гибеж.

Сейчас на предприятиях Беларуси проводят по несколько экскурсий в день. В том числе для гостей из СНГ. Когда транспортное сообщение между странами стало постепенно восстанавливаться, их количество снова начало расти.

«Мы живем в Санкт-Петербурге. Мы с мамой приехали к моему дедушке. И решили посетить такую экскурсию, потому что самые большие в мире машины производят тут. Это интереснее, чем побывать во многих музеях, выставочных залах или на каких-то концертах», – рассказали туристы Александр и Семен Матвеевы.

На тракторном заводе можно даже самим поучаствовать в сборке транспорта. А увидеть, как изготавливают самые сложные детали особенно интересно мальчикам.

«Мне понравилось, как делают тракторы. Тут все так запутано, интересно и очень прикольно», – поделился юный посетитель завода.

«Мне больше всего понравились эти конструкторы наверху, которые перевозят детали», – добавил другой турист.

Самое главное на таких экскурсиях соблюдать технику безопасности. Поэтому и для больших и для маленьких туристов обязательно проводят вводный инструктаж.